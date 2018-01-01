"Нафтогаз" и "Газпром" достигли соглашения о проведении встречи

В украинской госкомпании не видят необходимости в аннуляции контрактов.
Диалог необходим для обсуждения судьбы контрактов о поставках газа и его транзите в Европу. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба НАК "Нафтогаз" в Facebook.
"К концу месяца должжна состояться "встреча на Эльбе" (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что украинская госкомпания не видит необходимости в расторжении контрактов с российским газовым монополистом. Отмечается также, что на встрече будут затронуты вопросы пересмотра тарифов и выполнения Россией решения стокгольмского арбитража.
"Мы направили "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – цитирует пресс-служба главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко.
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 2,6 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
Затем 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа.