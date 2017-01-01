Наглое нарушение "Минска". В штабе АТО отчитались, где на Донбассе оживились боевики

Вчера террористы, в частности, стреляли из вооружения БМП.

Вчера террористы нагло нарушили "Минск", отметили в штабе АТО Reuters

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 1 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, нагло нарушили Минские соглашения , применив тяжелые минометы.

На Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, вечером противник более двух часов вел огонь по позициям наших защитников возле Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Из таких же видов вооружения террористы обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого. Всего по оборонительным укреплениям наших защитников незаконные вооруженные формирования выпустили более полусотни мин различных калибров.

Напомним, 31 января в зоне АТО террористы пять раз обстреляли позиции украинских воинов, погиб один защитник нашей страны, а еще двое — получили боевые травмы. Узнать больше о вооруженных провокациях врага можно здесь.