Наглоталась таблеток и надела на голову пакет. На Волыни чиновница покончила с собой

Погибшая оставила предсмертную записку.

На Волыни чиновница покончила с собой volynnews.com

Волынской области 30-летняя чиновница районной администрации в Киверцах покончила с собой.

Женщина сначала наглоталась таблеток, а затем надела на голову пакет и задохнулась, сообщают "Волынские новости".

Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила воспитать ее трехлетнюю дочь, оплатить ее долги и никакого не обвинять в своей смерти, сообщает издание. Друзья женщины не верят в самоубийство. Они заявляют, что чиновницу могли убить.

Женщина была замужем и работала в отделе образования Киверцовской РГА. Она якобы жила полной жизнью, и никто из близких и родных не мог подумать, что женщина сведет счеты с собой.

В то же время в секторе коммуникации главного управления полиции области сообщили, что женщину нашли в утром 15 апреля. К тому времени она была еще жива, медики реанимировали ее, но в больнице наступила клиническая смерть. Причина смерти — механическая асфиксия.

"Я ее знала еще со школы. Это настолько была положительный, светлый и веселый человек, что я бы никогда не подумала, что она такое сделает. И никто из наших общих друзей не может понять, как так произошло", — рассказала ее знакомая.

Напомним, 11 апреля в Звенигородке Черкасской области повесился 40-летний сотрудник районной государственной администрации Вячеслав Власенко.

15 апреля двое сотрудников СБУ покончили с собой почти одинаковым способом – выстрелом из огнестрельного оружия. При этом одному из суицидников удалось выжить.

Отметим, что в Нидерландах презентовали "капсулу для самоубийств".