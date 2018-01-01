Накануне праздничного выходного Киев застыл в пробках

Согласно информации со спутника, невозможно проехать в центре, на Подоле и на Окружной.

Пробки в Киеве перед 9 мая достигли 7 баллов autonews.autoua.net

Вечером восьмого мая пробки в Киеве достигли 7 баллов.

Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 17:50 движение крайне затруднено на Набережном шоссе, а также у ряда станций метро: "Льва Толстого", "Театральная", "Университет". Кроме того, около метро "Берестейская", "Шулявская" и "Нивки".

На центральных улицах столицы, традиционно, пробка особенно велика, автомобили движутся со скоростью 7 км/ч. Сложно проехать на улице Бассейной, Большой Житомирской, Тараса Шевченко.

Фото: скриншот Google Maps

Максимально сложная ситуация на дороге по ул. Елены Телиги, где проходят дорожные работы, и на проспекте Победы. На Подоле также с движением чрезвычайно напряженно.

Фото: скриншот Google Maps

На Кольцевой случилось ДТП, что также спровоцировало пробку. Здесь водители не могут разогнаться свыше 10 км/ч.

Фото: скриншот Google Maps

Напомним, утром по причине ремонта дорожного полотна и двух ДТП оказались практически парализованы важнейшие транспорты артерии города – проспект имени Степана Бандеры и улица имени Елены Телиги.

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