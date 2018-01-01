Накажу кулаком каждого: мэр Дрогобыча ударил мужчину в лицо за обвинение в воровстве

Кучма также обозвал активиста вруном и подлецом.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма во время встречи с общиной ударил одного из мужчин.

"К мэру города пришла община с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города. Во время встречи один из старших мужчин, не выдержав равнодушия мэра, назвал его вором и бандитом. В ответ Тарас Кучма ударил его", - сообщает местное издание "Форпост".

При этом Кучма подчеркнул, что "будет наказывать кулаком каждого, кто посмеет его называть вором".

Напомним, в конце мая в Луцке Волынской области мужчина избил сотрудницу патрульной полиции, ударил ее головой о стену, злоумышленник задержан. Инцидент произошел на ул. Глушец, пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой,

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