"Нам и Бессарабия будет нужна". Главарь "ДНР" заявил о планах наступления

Александр Захарченко рассказал о карте, которую "нарисовали предки".

Александр Захарченко заявил о планах по захвату территорий asn.in.ua

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о планах по захвату новых территорий.

В число потенциальных новых территорий входят Харьков и южные области Украины. Именно эти территории обозначены в "карте, которую нарисовали предки", заявил Захарченко на митинге, посвященном 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики.

"А еще б я хотел добавить. Вы знаете, наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида. Мы немножко расширим. Нам и Бессарабия будет, наверно, нужна", — заявил Захарченко на митинге в оккупированном Донецке.

Напомним, ранее Захарченко объявил о том, что якобы покупал у украинских военнослужащих секретную информацию.