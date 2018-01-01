"Нами командуют идиоты". В Днепре и Харькове отказались возобновлять занятия в школах

Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы, сообщил Борис Филатов.

В Днепре и Харькове не будут возобновлять занятия в школах dzerkalo.media

Занятия в учебных заведениях Днепра возобновятся 12 марта, заявил мэр города Борис Филатов

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Боре. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", — написал он на своей странице в Facebook.

"У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем", — добавил мэр Днепра.

Он отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий пришёл в мэрию лишь в 16:52 субботы.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", — возмутился Филатов.

В свою очередь занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города Харькова в понедельник, 5 марта, также возобновлены не будут, говорится в сообщении на сайте Харьковского горсовета.

Соответствующее решение принял городской голова Геннадий Кернес, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

"Узнав о небольших вынужденных каникулах, родители уже увезли многих детей к бабушкам или обеспечили им организованный досуг за городом. Ученики ПТУ также разъехались по домам. Поэтому занятия в школах и профтехучилищах возобновятся, как и было решено вчера, 12 марта. В обычном режиме работают только детские сады", — отметила Деменко.

Напомним, Кабинет министров с пятницы, 2 марта, на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за того, что российский газовый монополист "Газпром" отказался с марта поставлять газ Украине, а также не выдерживает контрактное давление на входе в газотранспортную систему страны.

Учебным заведения было поручено остановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.

3 марта Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта 2018 года, сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский. В Минобразования сообщили, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения — детсады, школы, профессионально-технические учебные заведения и вузы — могут возобновить работу в обычном режиме.