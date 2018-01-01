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Нападение на "киборга" Вербича: суд избрал меру пресечения одной из подозреваемых

Сегодня, 18:13

Лапинскую взяли под арест.

вербич_Лапинская
8 мая Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения одной из подозреваемых в нападении на "киборга" Дмитрия Вербича.

Суд постановил взять Екатерину Лапинскую под стражу, сообщает телеканал 24.

7 мая суд объявил о подозрении в совершении преступления одной из участниц нападения на Вербича Екатерине Лапинской и еще одному участнику инцидента – 23-летнему гражданину России.

Напомним, 6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове группу молодых людей, которых обвиняют в избиении участника АТО, "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.

Позднее в СБУ обнародовали подробности об организаторе нападения на "киборга" Вербича. В ведомстве заявили, что тот является гражданином РФ.

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Киборг, нападение, нож, Киев, боец АТО, Дмитрий Вербич, СБУ, мера пресечения, суд
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