Нападение с кислотой в Херсоне: опубликован фоторобот злоумышленника и фото пострадавшей активистки

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1 / 2 Фоторобот подозреваемого в нападении на Е.Гандзюк (Фейсбук С.Никитенко)

Перед нападением злоумышленник несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон Херсона.

Составлен фоторобот злоумышленника, который облил серной кислотой сотрудницу горсовета Херсона и известную активистку Екатерину Гандзюк.

По словам журналиста Сергея Никитенко, журналисты, активисты, юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Гандзюк.

Он отметил в Facebook, что злоумышленник как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон Херсона.

Никитенко также рассказал, что друзья Гандзюк готовы выплатить 100 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать злоумышленника.

В свою очередь юрист Маси Найем в своем Facebook опубликовал фото Гандзюк, которая находится в больнице.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк.

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