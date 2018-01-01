"Напился и скрылся". На Сумщине националисты разрушили памятник Ватутину: фото

Представители организации иронично подчеркнули, что аналогичная участь ждет и другие советские монументы.

Так выглядел памятник Ватутину до разрушения Фото: Facebook/Світанок

В селе Каменка Тростянецкого района Сумской области с постамента пропал памятник военачальнику времен СССР Николаю Ватутину

"Ватутин напился и скрылся. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумская область), что на границе с Харьковской областью, убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут", - пишет в Facebook националистическая организация "Світанок".

Авторы поста прикрепили к сообщению фотографии. На первой виден памятник Ватутину, а на второй - лишь постамент с пустой стеклотарой от спиртных напитков.

Подробности инцидента не уточняются, как и тот факт, кто уничтожил монумент. По снимкам видно, что памятник разрушен до основания, но местонахождение скульптурного изваяния Ватутина неизвестно.

Разрушенный памятник Ватутину Фото: Facebook/Світанок

Напомним, Николай Ватутин - это советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Во время Второй мировой войны руководил 1-м Украинским фронтом. Войска под его командованием участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева и в дальнейших операциях по изгнанию нацистов из Правобережной Украины. В феврале 1944 года его тяжело ранили воины УПА под командованием майора "Энея". Несмотря на активное лечение и постоянное наблюдение со стороны медиков, 15 апреля того же года он умер в киевском военном госпитале № 3582. Был похоронен в Киеве.

Как ранее сообщалось, в Мариинском парке столицы Украины представители радикальной общественной организации "С14" сорвали церемонию возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину.

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