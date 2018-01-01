Нардеп Дейдей пошел под венец через неделю после развода: фото и видео

Молодожены воспользовались сервисом быстрой регистрации брака.
Как сообщает ТСН, молодожены воспользовались услугами сервисного центра, который расписывает за день, поскольку документы подавали утром.
По словам молодожена, с бывшей супругой Ингой он развелся на минувшей неделе. Утверждает, что никаких проблем при расторжении брака не возникло.
С новой женой Дейдей познакомился в феврале нынешнего года, однако супруги уверяют, что решились на скорую свадьбу исключительно по большой любви и особых обстоятельств для этого не было.
Свадебное платье невесты стоит 10 тысяч гривен, и она уверяет, что приобрела его во Львове. Жених был одет в традиционную вышиванку. Для будущей супруги Дейдей купил кольцо с бриллиантом, а сам решил носить из белого золота.
Напомним, экс-супруга Дейдея подробности развода комментировать не захотела, но отметила, что для нее это очень наболевшая тема.
Читайте наши новости в Facebook