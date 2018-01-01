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Нардеп Мураев в прямом эфире назвал Олега Сенцова террористом

Сегодня, 20:48

Как видим, слова для своего высказывания депутат особенно не подбирал.

Мураев
Евгений Мураев УНИАН
Внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил о том, что находящегося в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

Соответствующее заявление народный избранник сделал в эфире телеканала "112.Украина".

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев.

Напомним, ранее Евгений Мураев в прямом эфире нардеп назвал Революцию Достоинства государственным переворотом.

 

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Теги:  
Украина, Верховная Рада, нардеп, Евгений Мураев, телеканал, Олег Сенцов, террорист
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