Нардеп рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией

Соотстветсвующие статистические материалы подготовили в МИД Украины.

Флаги Украины и России Факты по состоянию на среду, 4 апреля, расторгнуты только 44 сделки из заключенных 450.

Такую статистику озвучила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Ганна Гопко, сообщает портал "РБК-Украина".

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, до апреля 2018 года, принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом касаемо 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - заявила она.

Как заявляют представители МИД Украины, остальные сделки все еще не утратили юридическую силу.

"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения той или иной сделки нет возможности", - добавил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина не разрывала соглашение с Россией о поставках вооружения.