Нардеп Залищук вышла замуж за британца: фото свадьбы

Узами брака с иностранцем политик связала себя в Киеве.

Народный депутат от партии БПП Светлана Залищук 21 июля вышла замуж за 47-летнего британца Уэйна Джордаша.

Как сообщает TaблоID, на свадьбе 35-летнего политика присутствовали те же гости, что и у ее соратника по партии Сергея Лещенко во время женитьбы на диджее Анастасии Топольской.

Издание сообщает, что расписались молодожены в Киеве, а вечеринка прошла в ресторане на Трухановом острове.

Жених Уэйн Джордаш - королевский адвокат, управляющий партнер британской правозащитной группы Global Rights Compliance. Он занимается помощью украинскому правительству, а также правозащитным организациям в привлечении России к ответственности за военные преступления в оккупированном Крыму и на Донбассе. Джордаш имеет авторитет в Британии, в 2014 году он стал одним из самых молодых адвокатов, получивших почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают лучшим юристам королевства. В 2017 году он признан одним из лучших в мире юристов по международному уголовному праву.

Как известно, экс-супруг Залищук, с которым она жила гражданским браком, также был иностранцем - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Напомним, 23-летний Антон Немцов, сын политика Бориса Немцова и бизнес-леди Екатерины Одинцовой, официально зарегистрировал отношения со своей избранницей. Молодой человек расписался с давней возлюбленной Анной Игнатьевой во элитном Дворце бракосочетания Барвиха Luxury Village и сыграл роскошную свадьбу.

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