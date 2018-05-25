"Народ может быть разделен надолго". В УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии

В УПЦ МП настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер"

Петр Порошенко и митрополит Онуфрий president.gov.ua

УПЦ МП не получала от Константинопольского патриархата никаких официальных сообщений по вопросу предоставления автокефалии православной церкви в Украине , а также, по информации синода, такую информацию не получали и другие поместные церкви мира.

В других поместных церквях разделяют мнение о необходимости возвращения схизматических церковных групп в состав канонической церкви, что позволит обсуждать вопрос единой канонической церкви, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ МП.

При этом в УПЦ МП, отмечая свою приверженность объединению, не разделяют мнение, что тому поспособствует автокефалия. А наоборот, убеждены, что предоставление таковой может еще сильнее разделить украинское общество.

"История церкви свидетельствует о том, что те попытки единения, которые проводились "сверху", часто не воспринимались церковным народом, поскольку имели политические причины и не принимали во внимание особенностей внутренней церковной жизни. После таких "объединений" по инициативе и при активном участии государственной власти храмы становились пустыми, потому что церковный народ чувствовал искусственность таких "объединений". Вмешательство в этот процесс посторонних для церкви сил может еще больше разделить наш народ, и вместо желаемого для всех нас единства мы можем получить еще большее разделение", — говорится в обращении.

В свою очередь в УПЦ видят путь объединения путем "возвращения тех, кто отошел, в лоно канонической Украинской православной церкви".

В УПЦ МП настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер", и настаивают, что он "не может быть инструментом в геополитической борьбе". При этом однако отмечая, что "таковой статус предоставляется церкви на определенной территории".

"В связи с этим необходимо осознавать, что появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, не только угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда", — говорится в обращении.

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Ранее УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.

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