"Нарушение строительных норм". Российский эксперт назвал главную проблему Крымского моста

В Керченском проливе преобладают полутвердые глины, насыщенные водой с песком.
По его словам, утвержденный проект сооружения не подходит для глинистого, песчаного дна пролива, да еще и расположенного в сейсмически опасном районе.
По словам Медовара, он неоднократно подчеркивал, что строить мост нельзя, сообщают "Крым Реалии".
"Главная опасность Керченского моста изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится о том, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, которые не проседают и держат нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания", — добавил эксперт.
Отметим, накануне народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что мост в захваченный Крым над Керченским проливом нужно уничтожить, поскольку он является частью "вражеской инфраструктуры".
Напомним, американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.
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