Настоятель скандального "Десятинного монастыря" является гражданином РФ - нардеп

По информации Игоря Луценко, священнослужитель имеет также фальшивый украинский паспорт.

Настоятель скандально известного "Десятинного монастыря" УПЦ МП, расположенного в Киеве в пределах Национального музея истории − архимандрит Гедеон (Харон) − является российским гражданином и "прикрывается" фальшивым украинским паспортом.

Соответствующую информация на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

"Харон является гражданином страны-агрессора. Это можно увидеть по копии его заграничного паспорта, выданного Россией десять лет назад. Также Харон имеет фальшивый украинский паспорт, выданный (почему-то) аж на Волыни", - написал парламентарий.

По мнению Луценко, священнослужителю УПЦ МП во времена Януковича "подогнали "левый" украинский паспорт". Также нардеп подчеркнул, что наличествуют основания запретить архимандриту Гедеону въезд в Украину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве протестующие требовали сноса "Десятинного монастыря".

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