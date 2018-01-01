"НАТО тихо плачет": Захарченко развеселил Сеть заявлением о невступлении "Л/ДНР" в НАТО

В комментариях пользователи заметили, что в НАТО не принимают террористические организации.

Главбандит "ДНР" своим заявлением вогнал Сеть в истерику от смеха Фото: Оплот

Главарь боевиков террористической организации "ДНР" Александр Захарченко неожиданно повеселил пользователей социальных сетей; главный тероррист вызвал хохот своим заявлением о том, что "ДНР" отказывается вступить в НАТО.

В комментариях к новости, размещенной одним из сепаратистских СМИ, отмечено искрометное веселье, пользователи в голос ржут со слов главбандита "ДНР" и пишут ехидные комментарии вроде "Осталось только выяснить, шо за г***ища такие "лнр" и "днр". Ищу на картах пятый год. Кроме как "заштрихованным" пятном на картах АТО/ООС больше нигде не видел", "НАТО от такой утраты аж самороспустилось", "В НАТО не принимают террористические организации", и т.д.

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Напомним, ранее сообщалось о возможной замене главаря "ДНР".

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