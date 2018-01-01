Наземный лоукост запускает рейсы из Украины в Прагу: названа цена билета

В компании отметили, что пассажирам необходимо будет сделать пересадку.
Как сообщает ТСН, Поездки не будут прямыми - из Закарпатья будет ехать автобус, а в словацком Кошице нужно будет пересесть на фирменный поезд RegioJet.
Стоимость билетов начинается от 18,5 евро. При выборе спального вагона стоимость возрастет до 22,1 евро.
Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.
Напомним, популярный ирландский лоукост Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы из Киева в Берлин. Первый рейс должен состояться 3 сентября — почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.