Наземный лоукост запускает рейсы из Украины в Прагу: названа цена билета

В компании отметили, что пассажирам необходимо будет сделать пересадку.

Фирменный поезд RegioJet будет курсировать из Украины в Прагу Фото: RegioJet

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet открывает продажу билетов на рейсы из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Как сообщает ТСН, Поездки не будут прямыми - из Закарпатья будет ехать автобус, а в словацком Кошице нужно будет пересесть на фирменный поезд RegioJet.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро. При выборе спального вагона стоимость возрастет до 22,1 евро.

Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.

Напомним, популярный ирландский лоукост Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы из Киева в Берлин. Первый рейс должен состояться 3 сентября — почти на два месяца раньше, чем планировалось изначально.