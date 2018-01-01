Во Львове пьяный священник за рулем обложил полицейских матом

При задержании батюшка обложил полицейских "путинскими провокаторами".

Такие вот во Львове священнослужители

Во Львове в ходе патрулирования при помощи активистов полицией был задержан нетрезвый священнослужитель Украинской автокефальной православной церкви, находившийся за рулем авто. При задержании батюшка обложил активистов и копов матом и назвал "путинскими провокаторами", сообщает в среду, 25 июля, сообщество Pitbull Lviv в Facebook.

Нетрезвого водителя остановил активист, вызвав при этом полицию; уже потом выяснилось, что за рулем авто - батюшка. Священник прошел тест на драгере, который показал результат в 2,49 промилле, что превышает допустимую норму содержания алкоголя в крови более чем в 12 раз.

При задержании, по словам очевидцев, священник сыпал угрозами, матерился и обозвал полицейских с активистами "путинскими провокаторами".

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Ранее в Ивано-Франковске полицейские устроили погоню за нетрезвым священнослужителем, находившимся за рулем автомобиля марки Skoda.

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