Назван район Киева с наибольшим числом преступлений

Больше убийств было совершено в Дарницком районе Киева.

В полиции назвали самый криминогенный район Киева Скриншот В Киеве в течение 2017 года больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе.

По состоянию на конец ноября там было совершено почти 10 тысяч правонарушений, сообщила полиция Киева на запрос УНН.

"По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9 тысяч 564 преступлений, раскрыто — 1 тысяча 783. Наименее уголовным районом оказался Подольский — 2 тысячи 514 совершенных преступлений, 1 тысяча 176 раскрытых", — говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что больше убийств было совершено в Дарницком районе Киева (17 случаев), больше изнасилований — в Деснянском и Шевченковском, (по 3 случая); нанесения умышленных тяжких телесных повреждений — в Деснянском районе (27 случаев).

В Соломенском районе районе произошло больше разбойных нападений (80 случаев), в Днепровском — больше ограблений (594 случая), в Деснянском районе — краж (5016 случаев), а в Дарницком — больше угонов транспортных средств (243 случая).

Напомним, ранее под Киевом задержали десятки человек на "сходке" криминальных авторитетов.