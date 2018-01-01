Назван вариант освобождения Сенцова из российской колонии

Переговорный процесс для освобожения политзаключенного не останавливается, подчеркнула спикер МИД Украины.

Олега Сенцова могут обменять на Кирилла Вышинского, отметила Марьяна Беца uraldem.ru

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова , возможен его обмен на арестованного главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

РФ блокирует все обращения украинского государства о доступе к режиссеру, "только за последний год было более 20 таких обращений", рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на брифинге, сообщает "Новое Время".

"… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается… все те граждане Российской Федерации, которые задержаны или осуждены в Украине, являются преступниками, а что касается наших граждан — это политзаключенные, которые незаконно задержаны или незаконно осуждены в РФ", — отметила спикер.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

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