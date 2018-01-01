В Украине проведут первую за 18 лет перепись населения: названа дата

Власти обещают использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

В Украине проведут перепись населения. "24 Канал"

Кабмин поручил ряду киевских райадминистраций помочь Госстату с проведением пробной переписи населения . Это будет первая перепись населения Украины за последние 18 лет.

Сам процесс назначен на декабрь 2019 года. При этом обещают использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

"Тестовыми" территориями станут Оболонский район Киева и Бородянский район Киевской области, пишет Интерфакс-Украины.

За правопорядок будет отвечать Нацполиция.

Ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева утверждал, что перепись населения Украины должна пройти в 2020 году. По его словам, отсутствие четкого понимания, сколько жителей в Украине, влияет на планирование развития страны.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины только за январь 2018 года сократилась на 21 500 человек. По состоянию на 1 февраля 2018 года, на территории страны проживало 42 364 900 граждан.

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