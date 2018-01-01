Названа причина смерти известного волонтера с Киевщины

Активист ушел из жизни в ночь на понедельник.

Скончался волонтер Виталий Макогон Фото из открытых источников

В ночь на понедельник, 16 апреля, умер участник боевых действий , волонтер Виталий Макогон, который жил в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Активист сотни раз ездил на Донбасс на передовую, чтобы передать помощь украинским военным, говорится на странице Киево-Святошинской райгосадминистрации в Facebook.

Известный волонтер скончался из-за болезни, у него остались жена и двое детей, пишет УНИАН.

Скончался волонтер Виталий Макогон Скриншот с facebook.com/kyivsvyat

Ранее сообщалось, что в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный волонтер Виктор Погодин, который помогал на Донбассе воинам, находившимся на передовых позициях. СМИ писали, что в конце марта он попал в больницу с желудочным кровотечением.