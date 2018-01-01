Названа причина смерти известного волонтера с Киевщины

Активист ушел из жизни в ночь на понедельник.
Активист сотни раз ездил на Донбасс на передовую, чтобы передать помощь украинским военным, говорится на странице Киево-Святошинской райгосадминистрации в Facebook.
Известный волонтер скончался из-за болезни, у него остались жена и двое детей, пишет УНИАН.
Ранее сообщалось, что в Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный волонтер Виктор Погодин, который помогал на Донбассе воинам, находившимся на передовых позициях. СМИ писали, что в конце марта он попал в больницу с желудочным кровотечением.