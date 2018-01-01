Названа сумма, которую потратят на реставрацию купола Верховной Рады

Предыдущий ремонт крыши парламента производился 45 лет назад.

Депутатов после каникул встретит Верховная Рада с новым куполом Фото: пресс-служба Верховной Рады

Купол здания Верховной Рады Украины намерены отреставрировать и потратить на это за 7 миллионов гривен.

"По результатам открытых торгов в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", был заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн.", - сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что ремонт был запланирован на 2013 год, однако не состоялся из-за трагических событий на Майдане.

Новый проект был разработан в 2017 году, а работы начаты летом 2018 года. Ожидается, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Сейчас купол накрыт пленкой для защиты от осадков, поскольку старые конструкции уже разобраны. Крыша парламента состоит из восьми больших секторов из стекла, для замены которого материалы заказали из Польши.

Напомним, обнародован антирейтинг украинских депутатов-"кнопкодавов" из Верховной Рады.

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