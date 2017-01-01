Названа возможная причина смерти Леонида Каденюка

Сегодня первый космонавт нашей страны попал в больницу после утренней пробежки.

Леониду Каденюку стало плохо во время утренней пробежки Фото из личного архива Леонида Каденюка

В Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что, по предварительным данным, первый космонавт нашей страны Леонид Каденюк умер от сердечного приступа.

Нашего выдающегося соотечественника доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось, пишет Интерфакс-Украина.

"По информации родственников, во время традиционной утренней пробежки в парке в среду (31 января — Ред.) у Леонида Константиновича случился сердечный приступ", — отметили в госагентстве.

Напомним, Леонид Каденюк умер в Киеве в парке Царское Село, ему было 67 лет. Он один раз летал за пределы атмосферы Земли и за полет получил звание Героя Украины. Узнать больше о жизни и деятельности космонавта можно в статье "Главреда".