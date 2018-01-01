Стало известно, где на Донбассе было "горячо": в разведке назвали потери боевиков за сутки

В четверг на востоке нашей страны террористы десятки раз открывали огонь.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, уничтожены три боевика Reuters

В четверг, 21 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 29 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Самые активные боевые действия шли на Мариупольском направлении у Лебединского, Павлополя и Гнутово, подразделения украинских воинов вели активную оборону и давали противнику адекватный ответ, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Во время боевых действий один защитник Украины получил осколочное ранение, по данным разведки, уничтожены три врага, а еще три — ранены.

"Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, что на Луганщине. На Горловском направлении — в районе населенного пункта Зайцево", — отмечается в сообщении.

На Донецком направлении боевые действия не прекращались вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, уничтожены три боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 18 июня на Донбассе подразделения ООС, по данным разведки, уничтожили одну боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, были ранены пятеро террористов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram