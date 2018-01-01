Названы имена погибших в жуткой аварии в Кривом Роге. Видео

Трагедия произошла в 6 утра.

Названы имена жертв ДТП в Кривом Роге. dp.npu.gov.ua

В 6 утра в самом центре на перекрестке столкнулись два автобуса и легковушка. По словам свидетелей, последний врезался в городскую маршрутку, когда пытался проскочить на желтый свет. Микроавтобус отбросило на встречную полосу, где его ударил другой, который перевозил рабочих металлургического предприятия.

Водитель "Мазды" отделался лишь ушибами.

Список погибших в аварии в Кривом Роге опубликовал местный сайт "Первый городской":

1. Алла Коротич, 57 лет, проживала в Кривом Роге, работала на "ArcelorMittal Кривой Рог".

2. Андрей Славин, 40 лет, работал на "ArcelorMittal Кривой Рог".

3. Михаил Кукленко, погиб от травм, 56 лет.

4. Марина Соловей, погибла на месте, возраст неизвестен.

5. Игорь Шкиров, погиб на месте ДТП.

6. Сергей Рак, 39 лет, погиб на месте. Проживал в Кривом Роге.

7. Александр Махинов, 36 лет, скончался на месте от полученных травм. Был зарегистрирован в Киеве.

8. Людмила Стешенко, погибла на месте.

Ранее заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов говорил, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации, шесть человек — в тяжелом состоянии.

Напомним, в Кривом Роге 18 апреля объявлен траур по погибшим. Местные власти пообещали оказать помощь семьям жертв. Мэр города Юрий Вилкул выразил соболезнования родным и близким погибших.