"Не будет им покоя на украинской земле". Националисты полили краской Наталью Витренко со свитой: видео

Инцидент произошел в Киеве возле здания Окружного административного суда.

Участники праворадикальной организации "С14" облили краской лидера Прогрессивной "социалистической партии" Наталью Витренко – в тот момент, когда она со свитой из соратников пришла на заседание Окружного административного суда.

Соответствующий видеоролик был опубликовано на официальной странице организации в соцсети Facebook.

"Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это они получили приветик от "С14". Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", — написали радикалы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что члены "С14" в Киеве сожгли табор ромов и выгнали его обитателей.

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