"Не будет им покоя на украинской земле". Националисты полили краской Наталью Витренко со свитой: видео

Инцидент произошел в Киеве возле здания Окружного административного суда.
Соответствующий видеоролик был опубликовано на официальной странице организации в соцсети Facebook.
"Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это они получили приветик от "С14". Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", — написали радикалы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что члены "С14" в Киеве сожгли табор ромов и выгнали его обитателей.
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