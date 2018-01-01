"Не хочу так жить!". Скандальный судья Буран устроил истерику в суде: видео

Алексей Буран сорвался на крик и стал тыкать в руку ручкой.

Алексей Буран болезненно воспринял продление домашнего ареста УНИАН

Подозреваемый во взяточничестве скандальный одесский судья Алексей Буран болезненно воспринял продление круглосуточного домашнего ареста.

Прямо во время заседания суда он сорвался на крик и стал тыкать в руку ручкой, говорится в материале ТСН.

В феврале этого года Бурана отпустили под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый судья настаивает, что ни в чем не виноват. И сегодня в суде Николаева пытался добиться смягчения меры пресечения — на арест только ночью. Потому что, мол, надо зарабатывать деньги и ухаживать за родителями. Но суд на это не согласился.

"Тогда измените мне меру пресечения — везите меня в тюрьму. Если есть обстоятельства — за родителями нельзя смотреть, поехать можно. Вы суд или кто?" — кричал подозреваемый на заседании.

Напомним, два года назад оперативники поймали судью Алексея Бурана на взятке в полмиллиона гривен. Когда пришли к нему с обыском — он открыл огонь по детективам НАБУ. Полтора года он провел в СИЗО, после чего ему смягчили меру пресечения.