"Не хочу так жить!". Скандальный судья Буран устроил истерику в суде: видео

Алексей Буран сорвался на крик и стал тыкать в руку ручкой.
Прямо во время заседания суда он сорвался на крик и стал тыкать в руку ручкой, говорится в материале ТСН.
В феврале этого года Бурана отпустили под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый судья настаивает, что ни в чем не виноват. И сегодня в суде Николаева пытался добиться смягчения меры пресечения — на арест только ночью. Потому что, мол, надо зарабатывать деньги и ухаживать за родителями. Но суд на это не согласился.
"Тогда измените мне меру пресечения — везите меня в тюрьму. Если есть обстоятельства — за родителями нельзя смотреть, поехать можно. Вы суд или кто?" — кричал подозреваемый на заседании.
Напомним, два года назад оперативники поймали судью Алексея Бурана на взятке в полмиллиона гривен. Когда пришли к нему с обыском — он открыл огонь по детективам НАБУ. Полтора года он провел в СИЗО, после чего ему смягчили меру пресечения.