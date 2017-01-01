"Не нам, бл**ям". Известный украинский писатель назвал Булгакова и Пушкина плагиаторами

Много образов и сюжетных ходов в "Мастере и Маргерите" позаимствованы из романа Пьера Мак Орлана.

Юрий Винничук обвинил Булгакова в плагиате gordonua.com

Михаил Булгаков является плагиатором, а его книга "Мастер и Маргарита" наполнена образами и сюжетными линиями, скопированными с нескольких романов и повестей других авторов.

Человек, который разбирается в литературе, сможет увидеть "всю вторичность романа "Мастер и Маргарита", заявил украинский писатель Юрий Винничук в своем блоге, передает "Збруч".

"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлан "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927? Главные герои здесь профессор Георг Фауст, продавший душу дьяволу (таинственном Леону, который, конечно, хромает) и благодаря этому превратился в молодого человека, и рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо", — отметил он.

Винничук также указал, что другие сюжетные линии были взяты Булгаковым у американских и немецких классиков.

"Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" (1898) Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи. Немецкоговорящий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка "Ангел Западного окна", а кто-то еще более начитанный будет просто ошарашен удивительными совпадениями с "Приключениям авантюриста Гуго фон Габенихта" классика венгерской литературы Мора Йокаи (1825-1904). Здесь есть и теологические дискуссии, похожие на те, что велись на Патриарших, и версию о том, что Иисус был мистификатором, а настоящее его имя Йошуа Бен Ганоцри, здесь и бал у Сатаны, и отрезаны ради развлечения головы, и исчезающие деньги и женщина на кабане, и полеты ведьм", — добавил Винничук.

По словам писателя, плагиатором также является и Пушкин.

"Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии. Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского. Но что нам заграница? Наши детки и так не будут изучать Эвариста Парные или Андре Шенье, которых перепевал Пушкин. Они будут учить стихи, где Анна Керн — ах! "Мимолетное виденье", "гений чистой красоты", но никогда не узнают о письме, в котором поэт вспоминает мадам Керн, "которую с помощию Божьей я на днях по*б". Потому что не нам, бл*дям", — добавил Винничук.

Напомним, недавно в Украине разгорелся скандал после заявления директора института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал Михаила Булгакова, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя симпатичными, изысканными и респектабельными щупальцами русского мира.