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"Не ограничивайте себя". Супрун разрешила хрустеть пальцами

Сегодня, 20:56

Глава Минздрава провела для своих подписчиков в соцсети очередной ликбез.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун заявила, что хрустеть пальцами вовсе не вредно. dsnews.ua
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун успокоила всех украинцев, которые время от времени хрустят суставами на пальцах и боятся "заработать" артрит.

На своей странице в Facebook она сначала познакомила читателей с общей информацией о том, почему пальцы издают хруст, хотя заявила, что о точных причинах у ученых "до сих пор нет 100% уверенности".

"Сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из-за увеличения пространства, изменения давления и разной плотности газов, из них образуются пузырьки, которые при лопанье создают звук хруста", - написала она.

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Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Супрун уточнила, что неформальные исследования причин хруста пальцев провел американский доктор Дональд Унгер, который хрустел пальцами 50 лет.

"Он провел эксперимент - около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить, будет ли нанесен вред его руке и будут ли возникать разногласия между руками. По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента ученый не констатировал симптомов артрита и вообще каких-либо различий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии", - рассказала министр.

Глава Минздрава заверила, что большинство исследований не обнаружили вредные последствия хруста пальцами, если человек не испытывает боли и дискомфорта. Супрун подчеркнула, что, если есть желание похрустеть пальцами – не стоит себя ограничивать.

Напомним, ранее Супрун по случаю Всемирного дня гигиены рук посоветовала, как правильно их мыть. Она заявила, что это нехитрое умение спасет украинцам жизнь.

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Теги:  
Ульяна Супрун, Минздрав, хруст пальцами, суставы
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