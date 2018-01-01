"Не ограничивайте себя". Супрун разрешила хрустеть пальцами

Глава Минздрава провела для своих подписчиков в соцсети очередной ликбез.

Ульяна Супрун заявила, что хрустеть пальцами вовсе не вредно. dsnews.ua

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун успокоила всех украинцев, которые время от времени хрустят суставами на пальцах и боятся "заработать" артрит.

На своей странице в Facebook она сначала познакомила читателей с общей информацией о том, почему пальцы издают хруст, хотя заявила, что о точных причинах у ученых "до сих пор нет 100% уверенности".

"Сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из-за увеличения пространства, изменения давления и разной плотности газов, из них образуются пузырьки, которые при лопанье создают звук хруста", - написала она.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Супрун уточнила, что неформальные исследования причин хруста пальцев провел американский доктор Дональд Унгер, который хрустел пальцами 50 лет.

"Он провел эксперимент - около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить, будет ли нанесен вред его руке и будут ли возникать разногласия между руками. По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента ученый не констатировал симптомов артрита и вообще каких-либо различий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии", - рассказала министр.

Глава Минздрава заверила, что большинство исследований не обнаружили вредные последствия хруста пальцами, если человек не испытывает боли и дискомфорта. Супрун подчеркнула, что, если есть желание похрустеть пальцами – не стоит себя ограничивать.

Напомним, ранее Супрун по случаю Всемирного дня гигиены рук посоветовала, как правильно их мыть. Она заявила, что это нехитрое умение спасет украинцам жизнь.

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