"Не питайте иллюзий об экономике". Экс-главарь боевиков "ДНР" рассказал о реальной ситуации на оккупированном Донбассе

Свое мнение боевик изложил в посте, опубликованном в социальной сети Facebook.

Александр Ходаковский http://asn.in.ua

Один из главарей боевиков "ДНР" и бывший командир "батальона "Восток"" Александр Ходаковский заявил о том, что жителям временно оккупированных районов Донбасса не стоит ожидать "подъема экономики", пока не закончатся боевые действия".

Свое мнение он изложил в посте, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Надо поднимать экономику, - так говорят. Бред, - так говорю. Пока война не закончится - ни о каком подъеме речи быть не может. Трамваи, говоришь? Кха! Вырыли яму под стапель, она заполнилась водой — стали в растерянности. Первый "республиканский" супермаркет должен контрагентам семьсот миллионов рублей, поставщики продукции в "ДНР" свидетельствуют, что оборот сократился в 7 раз!!! То, что выручали за день — теперь за неделю… И чем дольше война — тем тяжелее будут последствия.Не будет у нас никакой экономики, пока не закончится война — не питайте иллюзий", - написал он.

Напомним, ранее Ходаковский предупредил о зреющих в "ДНР" бунтах.