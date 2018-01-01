"Не понимают, что это коррупция". Супрун прокомментировала инцидент с предложением ей взятки: видео

Чиновники министерства утверждают, что обнаружили в больнице в коробках закупленное много лет назад медоборудование.

Ульяна Супрун считает, что на Западе взятка стала бы причиной скандала на всю страну УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о ситуации с медиками города Вишневого, где ей предлагали однокомнатную квартиру в обмен на новое оборудование для поликлиники.

"Я тогда позвонила в НАБУ и передала, что у меня было в кабинете. Они тогда сказали, чтобы на следующий день я пришла и написала заявление", - комментирует глава МОЗ инцидент для журналистов ТСН.

Министр уверяет, что взятку ей предложили еще в январе 2017 года. Все это время она с заместителем подыгрывали взяточникам, коммуницировали с ними и даже отправили эксперта для осмотра больницы с целью якобы установить там новое оборудование.

"Мы узнали, что еще с 2012 года есть КТ (компьютерный томограф, - ред.), который еще даже не установлен в больнице, а лежит в коробках. Это был бы уже второй, а первым даже не начали пользоваться", - отметила Супрун.

В больнице ситуацию комментировать отказываются. Однако помощник главы Радикальной партии в регионе Александр Богачев написал Супрун сообщение с вопросом о том, зачем она обнародовала информацию, поскольку он якобы хотел лишь помочь.

"Спросил, почему я обвиняю его в таком деле, он попытался помочь. Нет понимания того, что это коррупция. Предложение взятки министру от мэра города - на Западе это был бы скандал на всю страну, человек был бы в суде и за несколько месяцев сидел бы в тюрьме", - отметила Супрун.

Прокуратура расследует дело уже 14 месяцев, однако обвинение пока никому так и не было предъявлено.

Напомним, ранее была обнародована видеозапись, на которой зафиксировано предложение взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого на Киевщине.