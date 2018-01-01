"Не самый худший вариант". Астролог оценил президентские перспективы Вакарчука

По мнению астролога Игоря Никишина, Вакарчук может стать первым лидером Украины, рожденным под знаком Тельца.
"Такая вероятность есть, и это был бы далеко не самый худший вариант. Если вы имеете в виду Святослава Вакарчука, то у него очень неплохие пересечения с астрологической картой Украины. Он по знаку рождения Телец, а украинская нация традиционно соотносится с этим знаком Зодиака. Заметьте, что у нас еще не было ни одного лидера государственного масштаба, рожденного под Тельцом. Это говорит только о том, что ни один из наших политиков за все 26 лет независимости Украины не выражал интересов народа", − сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом.