"Не самый худший вариант". Астролог оценил президентские перспективы Вакарчука

По мнению астролога Игоря Никишина, Вакарчук может стать первым лидером Украины, рожденным под знаком Тельца.

Святослав Вакарчук "Телеграф"

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" , прокомментировал перспективы прихода к власти в Украине человека из шоу-бизнеса вообще и лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в частности.

"Такая вероятность есть, и это был бы далеко не самый худший вариант. Если вы имеете в виду Святослава Вакарчука, то у него очень неплохие пересечения с астрологической картой Украины. Он по знаку рождения Телец, а украинская нация традиционно соотносится с этим знаком Зодиака. Заметьте, что у нас еще не было ни одного лидера государственного масштаба, рожденного под Тельцом. Это говорит только о том, что ни один из наших политиков за все 26 лет независимости Украины не выражал интересов народа", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом.