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"Не содержит ГМО". Опубликованы фото жуткой находки в еде, купленной в Сумах

Сегодня, 17:19
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1 / 4 В овсяных хлопьях нашли мышь (Facebook.com/А.Петренко)

Наверное, производитель повышает содержание белка, пишут в Сети.

В пакете с овсяными хлопьями, купленными в Сумах, один из покупателей обнаружил дохлую мышь.

"Лидер отрасли, продукт не содержит ГМО… Сегодня позавтракал, думаю, и ужинать теперь не захочу! Это, наверное, производитель повышает содержание белка в овсяных хлопьях. Новый оригинальный метод, выгодно, не дорого!" — написал Александр Петренко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Харькове в пище, подаваемой военным летчикам в столовой ХНИВС, обнаружили тараканов.

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Теги:  
Сумы, еда, овсянка, мышь
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