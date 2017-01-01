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"Не согласимся пойти под власть Москвы". Священник рассказал о поместной церкви в Украине

Сегодня, 09:54

Ситуацию с создание поместной церкви прокомментировал секретарь Священного Синода УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря).

Зоря
архиепископ Евстратий (Зоря) "Главред"
Секретарь Священного Синода УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря).во время чата для "Главреда" рассказал о процессе создания в стране единой поместной православной церкви.

"К сожалению, несмотря на определенные возможности, диалог по этому вопросу так и не продвинулся. Ведь обе стороны имеют разные видения будущего церкви в Украине. Для Киевского патриархата принципиальным является полная административная независимость церкви в Украине от зарубежных религиозных центров. Для Московского патриархата единственным способом существования церкви является подчиненность православных мирян в Украине Российскому патриархату. Пока Московский патриархат будет настаивать на такой модели, диалог не продвинется, ведь мы, как Киевский патриархат, не согласны и никогда не согласимся на то, чтобы пойти под власть Москвы. Мы этого не делали раньше, тем более, этого не будет теперь, не будет и в будущем - особенно учитывая ту агрессию, которую Россия осуществила и продолжает осуществлять против Украины.

Напомним, ранее архиепископ Евстратий (Зоря) объяснил, что именно патриарх Кирилл потеряет без УПЦ (Московского патриархата).
Теги:  
православие, УПЦ, КП, МП, Зоря, церковь
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