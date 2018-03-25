Не только Киев и Львов: Ryanair намерен летать из 6 городов Украины

Планами авиакомпании поделился министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ryanair в целом готов летать из 6 городов Украины. фото: delo.ua

В планах авиакомпании– перелеты в аэропорт Днепра. Причем это уже шестой украинский город, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.

Впрочем, эти планы – на долгосрочную перспективу, уточнил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр", – цитирует Омеляна ЦТС.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя".

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