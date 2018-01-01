"Не жарко". Синоптик рассказала, какую погоду в Киеве ждать 7-8 июля

В столице возможны локальные дожди с грозой, предупредила эксперт.
В ночь на субботу в столице ожидается +15 +16, говорится на странице эксперта в Facebook.
"Завтра днем и в воскресенье ожидается +25 +27 градусов, то есть, тепло, но не жарко", — отметила Диденко.
По ее словам, "есть вероятность набегания сонных облаков и локального дождя с грозой".
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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