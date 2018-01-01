"Не жируем". Грицак высказался против урезания бюджета для СБУ

Руководитель ведомства сетует на отсутствие возможностей для строительства жилья.

Грицаку не понравилась новость об урезании бюджета СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак резко высказался в связи информацией о возможном урезании бюджета для украинских спецслужб.

"Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", - цитирует его слова, сказанные на брифинге в Черкассах, 112-Украина.

По словам Грицака, финансирования ранее, как правило, хватало лишь на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

"Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих", – рассказал он.

Напомним, во время недавнего визита в США глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудничество украинской и американской разведки сейчас активно, как никогда ранее, а присутствие США в Украине злит высшее руководство России.

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