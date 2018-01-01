Нечистоты льются в дома и огороды. В Николаеве улицу залило фекалиями: видео

Канализацию прорвало еще в выходные, а потоп начался среди ночи.

В Николаеве целую улицу залило фекалиями Корреспондент

Из-за прорыва канализации в Николаеве целую улицу залило фекалиями.

При этом нечистоты мощным напором льются прямо во дворы, дома и огороды, сообщает ТСН.

Людям пришлось с происшествием самостоятельно, а коммунальные службы на все просьбы горожан лишь разводили руками.

Канализацию прорвало еще в выходные, говорят люди, а потоп начался среди ночи.

"Мы вызвали все возможные службы, на горячую линию звонили, но нам давали отпор — извините, техники в городе нет, поэтому помочь мы вам ничем не можем", — рассказывает одна из пострадавших.

В каждом дворе люди огородили канализационные люки мешками, чтобы вода с фекалиями не попала в дома.

Люди говорят, что на них обратили внимание, когда по городу пошла огласка.

Мастер горводоканала констатирует, что вышла из строя одна из основных канализационных магистралей длиной почти в полтысячи метров. Старую трубу прорвало сразу в четырех местах по этой улице. Местные боятся еще и употреблять воду из крана. Ведь, рядом с канализационной и повредило водопроводную трубу. Впрочем, руководство водоканала уверяет, прорыва водопровода нет.

"Водопровод цел, мы брали анализы, все в норме, связи с водопроводом нет", — уверяет технический директор Николаевводоканала.

В Николаевводоканале говорят, в таком же изношенном состоянии едва не половина всей канализационной системы города. На ее ремонт нужны немалые деньги. Только на эти 500 метров трубы необходимо около 20 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине прорыв дамбы грозит экологической катастрофой.

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