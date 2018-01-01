Нелегальная перевозка: стали известны подробности масштабного ДТП в Житомирской области

В полиции предварительно вину за ДТП возлагают именно на водителя микроавтобуса.

Последствия смертельного ДТП в Житомирской области фото: zhitomir.info

Водитель микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП с 10 жертвами на трассе Киев-Чоп , осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и у него отсутствовали права на управление этим транспортным средством.

"Перевозка вообще нелегальная, никаких разрешительных документов не было, и вообще у того водителя даже не было прав категории D, он не имел права управлять автобусом", — заявил заместитель начальника управления госслужбы Иван Герега.

При этом погибший в страшном ДТП водитель буса был из Ровно, а само транспортное средство одолжил у друзей и поехал в Киев накануне, а на следующий день возвращался обратно с людьми, сообщает ТСН.

Также сообщается, что фирма, которая имела право на нерегулярные перевозки, зарегистрирована в домике в селе под Ровно. Ее парк – это один микроавтобус , который одолжили другу и в котором погибло 10 человек. Соседи говорят, что маршрутку в селе никогда не видели, а в управлении транспортной безопасности отмечают, что трудоустроенных водителей у предпринимателей тоже не было.

В то же время в полиции предварительно вину за ДТП возлагают именно на водителя микроавтобуса.

"Здесь я стопроцентно могу сказать, что вина водителя маршрутки. Потому что тормозного пути не было. Причины, что привело к этому, мы сейчас будем устанавливать. Это может быть и отвлечение водителя, и ему плохо стало", — рассказал начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Вместе с тем водитель фуры, которую врезалась маршрутка утверждает, что во время его выезда на дорогу с заправки маршрутки в его поле зрения не было.

"Я не видел его в зеркало, с какой скоростью он двигался. Не было никого, когда я выехал на свою полосу. Я спокойно ехал. Ехал большой автобус — я его видел, я его пропустил", — рассказал он.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.

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