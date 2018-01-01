"Немного дебильноватые". На Херсонщине чиновник "проехался" по переселенцам из Донбасса

Юрий Яровой ввязался в Facebook-перепалку в комментариях к одному из постов.

facebook Юрия Ярового

На Херсонщине начальник отдела ведения Госреестра избирателей Голопристанской РГА Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев из зоны военного конфликта на Донбассе "дебильноватыми".

Чиновник выразил свое негодование в комментариях под постом в Facebook переселенки из Донбасса Елены Татьянченко. Женщина возмущалась переселенцами, которые, выехав из зоны конфликта, продолжают говорить на русском языке.

"Я не могу понять, почему люди, которые Потеряли все из-за отсутствия украинского языка и культуры в своем регионе приезжают в другие уголки страны и продолжают нести ту же угрозу в этих местах", - так выглядел ее оригинальный пост.

"Ко мне тоже иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают, как буква "і" пишется. Гадко", − написал в комментариях Яровой.

Напомним, ранее скандальная Ирина Фарион придумала новый метод борьбы с русскоязычными украинцами.

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