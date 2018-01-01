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"Немного дебильноватые". На Херсонщине чиновник "проехался" по переселенцам из Донбасса

Сегодня, 15:10

Юрий Яровой ввязался в Facebook-перепалку в комментариях к одному из постов.

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facebook Юрия Ярового
На Херсонщине начальник отдела ведения Госреестра избирателей Голопристанской РГА Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев из зоны военного конфликта на Донбассе "дебильноватыми".

Чиновник выразил свое негодование в комментариях под постом в Facebook переселенки из Донбасса Елены Татьянченко. Женщина возмущалась переселенцами, которые, выехав из зоны конфликта, продолжают говорить на русском языке.

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facebook.com

"Я не могу понять, почему люди, которые Потеряли все из-за отсутствия украинского языка и культуры в своем регионе приезжают в другие уголки страны и продолжают нести ту же угрозу в этих местах", - так выглядел ее оригинальный пост.

"Ко мне тоже иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают, как буква "і" пишется. Гадко", − написал в комментариях Яровой.

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facebook.com

Напомним, ранее скандальная Ирина Фарион придумала новый метод борьбы с русскоязычными украинцами.

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Теги:  
Херсонщина, Юрий Яровой, чиновник, русский язык, переселенцы, Донбасс
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