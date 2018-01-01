"Ненавидиш корупцію - тисни лайк": страницу Порошенко в Facebook рекламирует баннер против коррупции

Журналист уверен, что подобная реклама обходится в кругленькую сумму, так как вряд ли рекламисты президента экономят.

Баннер, рекламирующий Порошенко - "очень жирный", уверен журналист president.gov.ua

Страница президента Украины Петра Порошенко в Facebook на данный момент рекламируется пятью объявлениями; именно они обеспечивают ему рост числа подписчиков и посетителей страницы.

Однако, как на своей странице в Facebook написал журналисn Алексей Капелюшный, неожиданным оказалось то, что один из рекламных банннеров президента называется "Ненавидиш корупцію - тисни лайк".

"Фейсбук открыл информацию о том, какая реклама запущена от страницы. А я сразу вспомнил свой извечный интерес - сколько же Петр Алексеевич вваливает в рекламу, чтобы обеспечить рост подписчиков своего фейсбука при таком низком рейтинге. Ну, теперь можно мониторить и считать. Примерно понимая вилку сколько нужно, чтобы перекрыть 1 постом Украину, можно +- посчитать минимальный бюджет страницы , хотя уверен, ребята там не экономят)... На данный момент Петр Алексеевич имеет 5 активных рекламных объявлений от своей страницы. Но самое жирное, что гарант рекламирует свою страницу баннером "Ненавидиш корупцію - тисни лайк". Сильно! Не стесняются", - написал журналист.

Читайте также Порошенко под ником Peter Lions: что писал президент в соцсети о Тимошенко

Напомним, ранее генеральный продюсер крымско-татарского телеканала ATR, журналист Кристина Бондаренко заявляла, что президент Петр Порошенко под псевдонимом Peter Lions писал комментарии под нелицеприятными по отношению к нему постами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram