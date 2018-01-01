Неспокойный Донбасс: боевики нарушали "Минск", ранены бойцы АТО

Вчера на востоке нашей страны противник, в частности, открывал огонь из 120-мм минометов.

На Донбассе вчера террористы 35 раз стреляли, отметили в штабе АТО Reuters

В четверг, 19 апреля, в зоне АТО на Донбассе террористы 35 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, двое наших бойцов получили ранения.

В частности, боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении противник из 120-мм минометов бил по укреплениям в Опытном и Песках, также в районе последнего населенного пункта и Авдеевки наши воины были обстреляны из минометов калибром 82 мм.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового враг атаковал опорные пункты вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Водяного, Лебединского и Каменки. Кроме того, террористы применили стрелковое оружие неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На Луганском направлении из гранатометов злоумышленники открывал огонь по позициям в районе Станицы Луганской, Травневого и Артема.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.