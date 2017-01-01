Неспокойный Донбасс: нарушение "Минска", раненые бойцы АТО

Вчера боевики три раза нарушили "тишину", отметили в штабе спецоперации.

Вчера в зоне АТО боевики открывали огонь из минометов, сообщили в штабе спецоперации Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 25 января, террористы три раза нарушили "режим тишины", во время выполнения боевых задач ранены двое украинских военных.

Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении враг открывал огонь из 120-мм минометов по позициям неподалеку Новотроицкого, на Приазовье бил из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.

Напомним, 22 января на востоке Украины во время осуществленного боевиками минометного обстрела погиб один воин. В начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.