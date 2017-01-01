Неспокойный Донбасс: нарушение "Минска", раненые бойцы АТО

Вчера боевики три раза нарушили "тишину", отметили в штабе спецоперации.
Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении враг открывал огонь из 120-мм минометов по позициям неподалеку Новотроицкого, на Приазовье бил из 82-мм минометов возле Павлополя, а из гранатометов разных видов обстрелял защитников Водяного.
Напомним, 22 января на востоке Украины во время осуществленного боевиками минометного обстрела погиб один воин. В начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.