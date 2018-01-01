Неспокойный Донбасс: прицельные вражеские обстрелы и новые потери ВСУ

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из вооружения БМП.

В зоне АТО из-за боевиков ВСУ понесли новые потери Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 2 марта, боевики восемь раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, погиб один воин, еще два — получили ранения.

В частности, враг применял запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении террористы били из 120-мм минометов в районе Троицкого, вблизи Станицы Луганской вели огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник из 120- и 82 мм минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции ВСУ вокруг Авдеевки. Также противник применил 82-мм минометы и вооружение БМП недалеко от Богдановки.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже глава государства сказал, что с начала 2018-го на востоке Украины погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.