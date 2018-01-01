Неудачная кибератака. В Украине спецслужбы РФ заразили вирусом оборудование хлоропереливной станции

Злоумышленники хотели заблокировать устойчивое функционирование предприятия, отметили в СБУ.
На протяжении нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия с территории РФ были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter, говорится на сайте СБУ.
По данным спецслужбы, в тесном взаимодействии с администрацией станции удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу, вредоносное программное обеспечение было локализовано и обезврежено.
"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия по всей территории Украины", — отмечается в сообщении.
Напомним, в июне 2017 года компьютеры ряда украинских предприятий, учреждений, фирм атаковал вирус-вымогатель под названием NotPetya. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что кибератака стартовала с подачи российских военных.
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