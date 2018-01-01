Неудачная кибератака. В Украине спецслужбы РФ заразили вирусом оборудование хлоропереливной станции

Злоумышленники хотели заблокировать устойчивое функционирование предприятия, отметили в СБУ.

На Днепропетровщине спецслужбы России заразили вирусом оборудование "Аульской хлоропереливной станции", сообщили в СБУ 112.ua

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали попытку спецслужб России осуществить кибератаку на сетевое оборудование "Аульской хлоропереливной станции", которая является объектом критической инфраструктуры нашей страны.

На протяжении нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия с территории РФ были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter, говорится на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, в тесном взаимодействии с администрацией станции удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу, вредоносное программное обеспечение было локализовано и обезврежено.

"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия по всей территории Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, в июне 2017 года компьютеры ряда украинских предприятий, учреждений, фирм атаковал вирус-вымогатель под названием NotPetya. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что кибератака стартовала с подачи российских военных.

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