"Ни гривны, ни рубля". В Раде предложили новый вариант бойкота украинцами футбольного ЧМ-2018 в РФ

Предложение озвучила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Приблизительно пять тысяч жителей Украины приобрели билеты на мировое футбольное первенство-2018 , которое скоро начнется в России.

Вице-спикера украинского парламента Ирина Геращенко выступила с призывом к ним отказаться от поездки и не поддерживать РФ "ни гривной, ни рублем".

"Позвольте обратиться ко всем украинцам — тем пяти тысячам, о которых говорят, что они якобы купили билеты на чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать — и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов, — цитирует нардепа портал "Украинская правда".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский телеканал добыл право на показ матчей ЧМ-2018

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