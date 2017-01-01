Николаевские судостроители обвинили власти в нежелании продавать недостроенный крейсер

Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен.

Недостроенный крейсер "Украина" Скриншот

Украинская власть не хочет продавать ракетный крейсер "Украина" для погашения задолженности перед рабочими комбината.

По словам председателя профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николая Головченко, в новый год предприятие вошло с еще большими долгами, сообщает УНН.

"Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 задолженность перед теми работниками, которые остались, составляет более 50 миллионов гривен. Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, которые боятся, что если освободятся, о них сразу же забудут", — сказал Головченко.